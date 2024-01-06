Кубок Англии. Русин проигрывает в Тайн-Уирском дерби и сенсация от Мейдстон Юнайтед

Завершилось сразу несколько матчей Кубка Англии, центральным из которых было Тайн-Уирское дерби, о котором поговорим немного подробнее. Далее будут другие результаты (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная Лига, VI — Национальная Лига: Юг/Север.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Стэдиум оф Лайт" (Сандерленд)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Сандерленд" — "Ньюкасл" 0:2

Голы: Баллард (35, автогол), Исак (46, 90, с пенальти)

"Сандерленд": Петтерсон — Хьюм, О'Нин, Баллард, Алесе — Эква, Нил — Причард, Беллингем, Кларк — Русин (Ба, 85)

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер, Шер (Ласселс, 90+2), Ботман, Берн (Дамметт, 90+2) — Лонгстафф, Гимараес, Жоэлинтон (Майли, 47) — Альмирон (Ливраменто, 90+3), Исак, Гордон (Ритчи, 90+3)

Предупреждения: Хьюм (39), Причард (62), О'Нин (78), Баллард (88) — Гордон (66), Гимараэс (72)

Это было первое Тайн-Уирское дерби за последние 8 лет. Последний раз "Сандерленд" и "Ньюкасл" играли между собой еще в 2016-м году и болельщики явно скучали по этому горячему противостоянию. Тот факт, что Назарий Русин вышел в стартовом составе на свое первое дерби, лишь подогревал интерес к тому, что же будет происходить на поле. Впрочем, если вы украинский болельщик "черных котов", который поддерживает в частности Русина, то хороших новостей не так много.

"Стэдиум оф Лайт" просто кипел эмоциями, чего можно было ожидать, но их любимцы на футбольном поле все же слегка просели с самого начала. "Ньюкасл" победил лишь в одном из последних 8 официальных матчей, Эдди Хау точно не хотел ничего слышать о ротации, нужно побеждать, тем более в таком дерби в матче на вылет.

"Сороки" взялись за работу практически сразу и на второй минуте счет мог открывать Шон Лонгстафф, который после подачи от Триппьера уже в упор головой пробивал по воротам Паттерсона, но тот справился. Мяч был под контролем у гостей, хотя борьбы, особенно в центре поля, хватало. На 20-й минуте они повторили комбаинацию Триппьера на Лонгстаффа, впрочем на этот раз Шон пробил ногой и мимо ворот.

Еще несколько атак и наконец долгожданный и заслуженный гол. Розыгрыш в центре между Гимараесом и Жоэлинтоном и последний побежал по левому флангу, сделав прострел, после которого Дан Баллард срезал круглого в собственные ворота. Неприятный момент для защитника "котов", но что поделаешь, он забивает в дерби, правда, в собственные ворота.

А в начале второго тайма Пьерр Эква в простой ситуации потерял мяч, точнее его обокрал Мигель Альмирон и парагваец отдал пас на Исака, который попал в полупустые ворота. 2:0 и это очень болезненный удар по амбициям "Сандерленда", который практически весь первый тайм сыграл без моментов у ворот Дубравки.

Однако нельзя сказать, что они опустили руки и потеряли веру в результат. Впоследствии они нашли два хороших момента благодаря индивидуальным действиям Причарда: сначала полузащитник задел перекладину, а затем его удар отразил Дубравка. Но в этом и суть: индивидуальные действия помогали "черным котам", не командные. Именно из-за отсутствия качественного командного взаимодействия мы практически не видели в этой игре Назария Русина, до него мяч практически не доходил.

В концовке Александер Исак лишний раз подчеркнул превосходство своей команды над соперником и отправил в ворота "Сандерленда" уже третий гол, на этот раз с пенальти. Разгром и мало кто будет спорить со справедливостью подобного счета на табло. Команда Эдди Хау шагает дальше.

"Мэйдстон Юнайтед" (VI) — "Стивенидж" (III) 1:0

Гол: Корн (45+2, с пенальти)

А вот и главная сенсация нынешнего Кубка Англии на данный момент. Команда из шестого по рангу дивизиона английской футбольной пирамиды, "Мейдстон Юнайтед", прошел команду из Лиги 1, которая на самом деле претендует на выход в Чемпионшип. Сказка для скромного коллектива из одноименного города со стадионом на 4 тысячи болельщиков стала возможной благодаря голу Сэма Корна с пенальти.

Это типичная магия Кубка Англии, за которую все болельщики просто обожают этот турнир. Незабываемый день для этих игроков, они шагают в 1/16!

"Уимблдон" (IV) — "Ипсвич" (II) 1:3

Голы: Ривз (17, с пенальти) — Дэвисон (8, автогол), Туанзебе (40), Тейлор (90)

В этой паре все достаточно прогнозируемо. Команды из разных дивизионов, следовательно гости были явными фаворитами. "Ипсвич" этот статус с легкостью подтвердил. После того, как они открыли счет, "Уимблдон" ответил точным ударом с пенальти, но дальше все было в пользу "трактористов", два гола до конца матча и спокойный проход дальше.

"Милуолл" (II) — "Лестер Сити" (II) 2:3

Голы: Уотмор (56), Флемминг (86) — Казадеи (16), Перейра (39), Кэннон (61)

"Лисы", как главный претендент на возвращение в АПЛ в следующем сезоне, выглядели здесь номинально более сильной командой. На самом деле, несмотря на счет, они победили достаточно уверенно. "Милуолл" пытался отвечать на голы от Казадеи и Перейры, впрочем догнать своих соперников вплотную смогли только на 86-й минуте, этого было недостаточно. Команда Энцо Марески была сильнее и справедливо победила.

"Ковентри" (II) — "Оксфорд Юнайтед" (III) 6:2

Голы: Латибодьер (8), Шеаф (11), Палмер (17), О'Хейр (50, с пенальти), Годден (84, 89) — Харрис (10), Гудрем (79)

Хозяева поля сегодня решили как следует развлечься в противостоянии с низшелиговой по сравнению с ними командой. Получилось на славу. Целых шесть голов "Ковентри" отправили в ворота "Оксфорд Юнайтед", при этом все же дважды пропустив. "Небесно-голубые" уверенно проходят в 1/16 финала Кубка Англии.