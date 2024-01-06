Кубок Англии. Беззабарный камбэк Борнмута, сюрприз от Истли и Уотфорд в шаге от позора

Завершилось еще 10 матчей Кубка Англии, центральным из которых для украинских болельщиков должно было стать противостояние "Борнмута" и "Куинз Парк Рейнджерс", однако Илья Забарный вышел лишь в конце игры, поэтому пришлось смотреть на команду украинца без самого украинца. Также рассмотрим и другие результаты (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Национальная лига: Север/Юг.

"Куинз Парк Рейнджерс" (II) — "Борнмут" (І) 2:3

Голы: Армстронг (40), Дайкс (42) — Тавернье (49), Мур (58), Клюйверт (69)

Несмотря на то, что Забарного мы сегодня увидели только в конце матча с выходом на замену на последние 7 минут, матч выдался очень интересным, даже почти без участия украинца. Медленный старт от "Борнмута" стал как бы приглашением для хозяев поля идти в атаку и не бояться, именно это они и сделали под конец первого тайма.

Сначала Синклейр Армстронг полностью оправдал свою фамилию очень мощным забегом с левого фланга, он продавил Сенеси и выбежал на свидание с голкипером под небольшим углом. Точный удар в дальний угол вывел "Куинз Парк Рейджерс" вперед. А через 2 минуты удар почти с той же позиции от Линдона Дайкса удвоил преимущество, правда сам удар получился так себе, именно рикошет помог мячу найти сетку ворот.

И с такой шок-терапией команды ушли на перерыв, где Андони Ираоля явно нашел правильные слова для своих подопечных и на вторую половину они вышли с другим, агрессивным настроем. Сначала судьба вернула им долг за тот рикошет и после углового Маркус Тавернье пробил также неудачно, но благодаря рикошету круглый залетел в ворота Асмира Беговича. Через несколько минут еще один угловой и крепкий Киффер Мур опередил всех, головой отправив мяч в сетку, 2:2.

И на этом "вишни" не остановились: они вышли вперед благодаря точному удару от Джастина Клюйверта и полностью перевернули ход матча с ног на голову. Красиво, взвешенно и подобный натиск ребята с "Лофтус Роуд" остановить не смогли. Хороший матч от хозяев, они даже во втором тайме находили свои моменты, но соперник банально выше классом. Поэтому камбэк от "Борнмута" и проход дальше.



"Блэкберн" (ІІ) — "Кембридж Юнайтед" (III) 5:2

Голы: Шмодикс (23, 37, 45+3), Сигурдсон (66), Леонард (81) — Ланкестер (6), Кайкай (26)

Нападающий "бродяг" Сэмюэл Шмодикс сегодня был в ударе, иначе хет-трик в первом тайме объяснить невозможно. "Кембридж", пытался помешать Сэмюэлу творить, что ему заблагорассудится и даже дважды забили, но этого было недостаточно, чтобы как-то повлиять на ситуацию. А во втором тайме фаворит матча закончил то, что начал в первом. Разгром и справедливый проход дальше для "Блэкберна".

"Джиллингем" (IV) — "Шеффилд Юнайтед" (I) 0:4

Голы: Осула (14, 39), Макати (83, 88)

Наконец подопечные Криса Уайлдера получили шанс передохнуть от изнурительного графика Английской Премьер-лиги. Они поехали в гости к "Джиллингему" из Лиги 2. Вот здесь можно было сыграть с позиции силы, вот где можно было не играть от обороны. Именно здесь команда и развлеклась как следует, а заодно порадовала своих болельщиков. Красиво, по дублю оформили Осула и Макати. Наконец на улице болельщиков "Шеффилда" мы видим праздник, хоть и не очень громкий, но все же приятный.

"Халл Сити" (II) — "Бирмингем Сити" (II) 1:1

Голы: Джейкобс (87) — Юткевич (18)

Между этими командами в таблице Чемпионшипа ровно 11 очков. Казалось, что расстояние немалое, но именно на поле такой разницы вообще не ощущалось. Более того, "Галл Сити", который имеет на 11 очков больше соперника, спасся лишь на последних минутах. "Бирмингем" был близок к тому, чтобы выбить номинально более сильную команду, но нет. С другой стороны, переигровка будет на стадионе "Бирмингема", теперь им будет легче все же оформить выход в следующую стадию.

"Ньюпорт Каунти" (IV) — "Истли" (V) 1:1

Голы: Кларк (56) — Магуайр (81, с пенальти)

Вот где мы стали свидетелями почти сенсации. Скромный Истли из Национальной лиги, являющейся 5-м по рангу дивизионом в английском футболе. В соперниках у них была команда из четвертого дивизиона, не так и большая разница, скажете вы. Да, разница не такая большая, впрочем, весь второй тайм "Истли" провели в меньшинстве. И после того, как они пропустили гол, надежд на что-то вообще не оставалось. Но им удалось вырвать ничью и перенести решение вопроса с выходом в 1/16 на свой стадион. Там точно будет горячо.

"Норвич Сити" (II) — "Бристоль Роверс" (III) 1:1

Голы: Барнс (12) — Уорд (17)

"Норвич" изо всех сил пытался оформить выход в следующую стадию, однако им помешала собственная реализация, а также преданность игроков "Бристоль Роверс". Команды обменялись забитыми голами в начале и до конца как "канарейки" не пытались вырвать победу, ничего не получалось. Им не повезло, ведь переигровка будет уже на чужом стадионе, там будет труднее.

"Плимут Арґайл" (II) — "Саттон Юнайтед" (IV) 3:1

Голы: Кандл (18), Харди (68, с пенальти), Уиттакер (90+2) — Анггол (50)

"Плимут" ожидаемо оформил спокойную победу над "Саттоном", который не хватает звезд с неба. Да, в начале второго тайма появились определенные намеки на камбэк и очередную сенсацию в Кубке, но нет. Хозяева спокойно довели матч до победного результата, хотя и не без помощи пенальти. Но ведь пенальти также надо заработать.

"Саутгемптон" (II) — "Уолсолл" (IV) 4:0

Голы: Фрейзер (6, 69), Мара (59), Адамс (79)

Очередной односторонний матч, в котором фаворит без проблем обыграл аутсайдера. "Уолсолл" практически не создал ни одного момента у чужих ворот, получил в свои 4 безответных гола и отправился домой, а "святые" — в 1/16.

"Сток Сити" (II) — "Брайтон" (І) 2:4

Голы: ван Хеке (16, автогол), Бейкер (63, с пенальти) — Эступиньян (45+6), Данк (52), Педро (71, 80)

"Мы хотим наши холодные вечера в Стоке" - такой баннер вывесили болельщики "Челси", когда мир впервые узнал об идее проведения Суперлиги. Без холодных вечеров в Стоке действительно никуда. Кубок Англии подарил "Брайтону" шанс в очередной раз почувствовать, что это такое. Подопечные Роберто Де Дзерби с задачей справились, но сказать, что это было просто, язык не повернется. Только Жоауо Педро под конец оформил дубль и обеспечил проход дальше Достойный бой от "Сток Сити", спасибо им.

"Уотфорд" (ІІ) — "Честерфилд" (V) 2:1

Голы: Райович (77), Деле Баширу (90+5) — Куигли (28)

"Уотфорд" является привычным жителем Чемпионшипа и стабильно претендует на выход в Премьер-лигу, поэтому было странно видеть, как они не могут одолеть "Честерфилд" из Национальной лиги. Гости открыли счет еще в первом тайме и держали преимущество до 77-й минуты. Даже переигровка здесь выглядела бы как сенсация, но в компенсированное арбитром время "лоси" спаслись, они идут дальше.