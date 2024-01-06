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Джордан Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак

Англия
Обновлено

Полузащитник стремится вернуться в АПЛ

Джордан Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак

Фото: Getty Images

Новина українською

Джордан Хендерсон хочет покинуть "Аль-Иттифак" после полугодового пребывания в клубе, об этом сообщает Daily Mail. Экс-капитан "Ливерпуля" присоединился к саудовскому клубу в июле этого лета за 12 млн фунтов.

Полузащитник не может адаптироваться к новой лиге, поэтому стремится вернуться в АПЛ. Также этому способствует ужасная форма команды Стивена Джеррарда. Клуб не может победить в 8-и поединках с ноября.

В случае ухода ветеран вынужден будет пойти на сокращение заработной платы. Сейчас в "Аль-Иттифаке" он получает 700 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что бывший партнер по клубу Гендерсона Фирмино также планирует покинуть Профессиональную лигу. В его услугах заинтересован "Фулхэм".

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Джордан Хендерсон Саудовская Аравия
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Источник:
dailymail.co.uk
Опубликовал: Владислав Шарапа
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