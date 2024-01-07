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Почти втрое дешевле, чем платил Челси. Тоттенхэм сможет выкупить Вернера после аренды
Даже контракт с игроком уже согласован
Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN
"Тоттенхэм" и "Лейпциг" договорились о дополнительных пунктах арендного соглашения немецкого нападающего Тимо Вернера. Об этом сообщает Николо Скира.
В контракте будет прописана возможность выкупа "шпорами" игрока за 18 миллионов евро. Соглашение между футболистом и "Тоттенхэмом" будет подписано на четыре года.
Летом 2020 года Вернер перешел из “Лейпцига” в “Челси” за сумму, почти втрое больше – 53 миллиона евро. Через два года "быки" вернули нападающего за 20 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Тимо два гола и один ассист в 14 матчах во всех турнирах. Однако он выходил в старте всего в 13% поединков Бундеслиги.
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