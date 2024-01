Официально: Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником

"Ньюкасл" объявил о продлении контракта со своим защитником Фабианом Шером. Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.

Соглашение рассчитано до июня 2025 года. Сейчас другие детали договора не разглашаются.

32-летний Фабиан Шер выступает в составе команды "Ньюкасл" с 2018 года, а Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

✍️ We are delighted to announce that Fabian Schär has extended his contract until the summer of 2025!



Love it, @fabianschaer! ???? pic.twitter.com/hW6Zy5BNwX