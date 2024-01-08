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Официально: Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником

Англия

Фабиан Шер выступает в составе команды с 2018 года

Официально: Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником

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"Ньюкасл" объявил о продлении контракта со своим защитником Фабианом Шером. Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.

Соглашение рассчитано до июня 2025 года. Сейчас другие детали договора не разглашаются.

"Мы рады, что он продолжил свой путь в нашем клубе", - сказал главный тренер Эдди Хау.

32-летний Фабиан Шер выступает в составе команды "Ньюкасл" с 2018 года, а Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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Ньюкасл Фабиан Шёр
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Источник:
NUFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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