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Официально: Ньюкасл продовжив контракт з основним захисником
Фабиан Шер выступает в составе команды с 2018 года
"Ньюкасл" объявил о продлении контракта со своим защитником Фабианом Шером. Об этом сообщается на официальном веб-сайте клуба.
Соглашение рассчитано до июня 2025 года. Сейчас другие детали договора не разглашаются.
"Мы рады, что он продолжил свой путь в нашем клубе", - сказал главный тренер Эдди Хау.
32-летний Фабиан Шер выступает в составе команды "Ньюкасл" с 2018 года, а Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
✍️ We are delighted to announce that Fabian Schär has extended his contract until the summer of 2025!— Newcastle United FC (@NUFC) January 8, 2024
Love it, @fabianschaer! ???? pic.twitter.com/hW6Zy5BNwX
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