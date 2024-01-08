Экс-форвард Манчестер Сити: настало идеальное время для Осимхена, чтобы переехать в Англию

Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор считает, что Виктор Осимхен обладает всеми качествами, необходимыми для "процветания" в Премьер-лиге.

"АПЛ - самая сложная и лучшая лига в мире. Осимхен показал себя в Италии, но я думаю, что для него настало идеальное время переехать в Англию. У Виктора есть все необходимое, чтобы сделать себе имя и написать большую главу в истории Английского футбола, как Дрогба".