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Экс-форвард Манчестер Сити: настало идеальное время для Осимхена, чтобы переехать в Англию

Англия
Обновлено

Эммануэль Адебайор рассказал о Викторе Осимхене

Экс-форвард Манчестер Сити: настало идеальное время для Осимхена, чтобы переехать в Англию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор считает, что Виктор Осимхен обладает всеми качествами, необходимыми для "процветания" в Премьер-лиге.

"АПЛ - самая сложная и лучшая лига в мире. Осимхен показал себя в Италии, но я думаю, что для него настало идеальное время переехать в Англию. У Виктора есть все необходимое, чтобы сделать себе имя и написать большую главу в истории Английского футбола, как Дрогба".

Осимхен сыграл 18 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах этого сезона.

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Эммануэль Адебайор Виктор Осимхен
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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