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Экс-форвард Манчестер Сити: настало идеальное время для Осимхена, чтобы переехать в Англию
Эммануэль Адебайор рассказал о Викторе Осимхене
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор считает, что Виктор Осимхен обладает всеми качествами, необходимыми для "процветания" в Премьер-лиге.
"АПЛ - самая сложная и лучшая лига в мире. Осимхен показал себя в Италии, но я думаю, что для него настало идеальное время переехать в Англию. У Виктора есть все необходимое, чтобы сделать себе имя и написать большую главу в истории Английского футбола, как Дрогба".
Осимхен сыграл 18 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста во всех турнирах этого сезона.
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