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Ливерпуль интересуется защитником Спортинга

Англия
Обновлено

Английский клуб готов подписать игрока

Ливерпуль интересуется защитником Спортинга

goal

Новина українською

"Ливерпуль" заинтересован в подписании защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает издание Нітс.

По информации источника, клуб отправил скаутов посмотреть на его игру против "Шавеша", которая состоится в субботу, 13 января.

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Несмотря на то, что в его контракте есть пункт об отступной сумме в 52 миллиона фунтов стерлингов, "Ливерпуль" готов подписать Инасиу в текущее трансферное окно.

Гонсалу сыграл в чемпионате Португалии 15 матчей и забил 1 гол.

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Ливерпуль Спортинг
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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