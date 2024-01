Ливерпуль объявил о переходе Карвалью в Халл на правах аренды

Футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника Фабиу Карвалью в "Халл Сити" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Карвалью является воспитанником "Бенфики" и "Фулхэма". Летом 2022 года он присоединился к мерсисайдцам за 5,9 млн євро. Португалец успел сыграть за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

В текущем сезоне Карвалью провел за "РБ Лейпциг" 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "Ливерпулем" действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 14 млн евро.

По состоянию на сегодняшний день "Халл" занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.

Delighted to have Fábio with us and excited for our fans to see him in action! Welcome to our family ???? #hcafc https://t.co/1w4FxrI4Z1 pic.twitter.com/726cxqg263