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Ливерпуль объявил о переходе Карвалью в Халл на правах аренды
В текущем сезоне Карвалью провел за РБ Лейпциг 15 матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника Фабиу Карвалью в "Халл Сити" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Карвалью является воспитанником "Бенфики" и "Фулхэма". Летом 2022 года он присоединился к мерсисайдцам за 5,9 млн євро. Португалец успел сыграть за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.
В текущем сезоне Карвалью провел за "РБ Лейпциг" 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "Ливерпулем" действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 14 млн евро.
По состоянию на сегодняшний день "Халл" занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.
Delighted to have Fábio with us and excited for our fans to see him in action! Welcome to our family ???? #hcafc https://t.co/1w4FxrI4Z1 pic.twitter.com/726cxqg263— Tan Kesler (@TanKeslerHCAFC) January 10, 2024
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