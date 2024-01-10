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Ливерпуль объявил о переходе Карвалью в Халл на правах аренды

Англия

В текущем сезоне Карвалью провел за РБ Лейпциг 15 матчей

Ливерпуль объявил о переходе Карвалью в Халл на правах аренды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника Фабиу Карвалью в "Халл Сити" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Карвалью является воспитанником "Бенфики" и "Фулхэма". Летом 2022 года он присоединился к мерсисайдцам за 5,9 млн євро. Португалец успел сыграть за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

В текущем сезоне Карвалью провел за "РБ Лейпциг" 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "Ливерпулем" действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 14 млн евро.

По состоянию на сегодняшний день "Халл" занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.

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Ливерпуль Халл Сити Фабио Карвальо
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Источник:
HullCity
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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