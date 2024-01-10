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Борнмут отказал Ньюкаслу в трансфере одного из лучших бомбардиров АПЛ
Доминик Соланке остается в своем клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" отклонил запрос "Ньюкасла" относительно трансфера нападающего Доминика Соланке.
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Эдди Хау, тренер "Ньюкасла", искал подкрепление для команды на вторую половину сезона. Клуб заинтересовался 26-летним форвардом и сделал запрос, но "Борнмут" отклонил предложение.
Доминик Соланке сыграл в этом сезоне Премьер-лиги 19 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист. Форвард – третий бомбардир АПЛ-2023/24 после Холанда и Салаха (по 14)
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Источник:telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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