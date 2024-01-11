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Официально: Брентфорд подписал турецкого хавбека

Англия

Контракт рассчитан до 2029 года

Официально: Брентфорд подписал турецкого хавбека

brentford

Новина українською

"Брентфорд" осуществил трансфер турецкого полузащитника Юнуса Эмре Конака.

18-летний игрок перешел из "Сивасспора". Конак подписал контракт до июня 2029 года. Соглашение имеет опцию продления еще на один год.

"Юнус - хороший молодой игрок. Мы очень рады, что нам удалось осуществить трансфер", - сказал директор клуба Фил Джайлз.

В прошлом году Канак был признан одним из 60 лучших молодых талантов мирового футбола, которые родились в 2006 году.

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Источник:
brentford fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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