Нападающий Борнмута признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Нападающий "Борнмута" Доминик Соланке стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря.

Доминик выступает за "Борнмут" с 2019 года после перехода из "Ливерпуля". В нынешнем сезоне форвард провел за "вишен" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. В шести матчах внутреннего первенства в декабре форвард забил шесть мячей. "Борнмут" после 19 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче чемпионата Англии "вишни" сыграют с "Ливерпулем" на домашней арене. Игра состоится 21 января.

В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр.

Unstoppable in December ????



Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month… Dominic Solanke! #PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/wzpmiXX3i8