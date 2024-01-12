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Нападающий Борнмута признан лучшим игроком АПЛ в декабре
Доминик Соланке лучшим по итогам декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Борнмута" Доминик Соланке стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам декабря.
Доминик выступает за "Борнмут" с 2019 года после перехода из "Ливерпуля". В нынешнем сезоне форвард провел за "вишен" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. В шести матчах внутреннего первенства в декабре форвард забил шесть мячей. "Борнмут" после 19 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче чемпионата Англии "вишни" сыграют с "Ливерпулем" на домашней арене. Игра состоится 21 января.
В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр.
Unstoppable in December ????— Premier League (@premierleague) January 12, 2024
Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month… Dominic Solanke! #PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/wzpmiXX3i8
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