Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди этой недели "Челси" успел проиграть первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги против "Мидлсбро". И это после того, как команда выиграла три матча подряд. Болельщики клуба снова в эмоциональном упадке и не знают, чего ожидать от своей команды в следующем матче.

Команда Марку Силвы сейчас в неплохой форме и для них это отличная возможность обыграть принципиального соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.

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