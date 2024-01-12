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Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Почеттино нужно отвечать на позор против "Мидлсбро"

Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди этой недели "Челси" успел проиграть первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги против "Мидлсбро". И это после того, как команда выиграла три матча подряд. Болельщики клуба снова в эмоциональном упадке и не знают, чего ожидать от своей команды в следующем матче.

Команда Марку Силвы сейчас в неплохой форме и для них это отличная возможность обыграть принципиального соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 13 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Фулхэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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