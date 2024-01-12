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Арсенал отозвал своего игрока из аренды в Нанте
Маркиньос вернулся в свой клуб
Арсенал отозвал своего вингера Маркиньоса из аренды в "Нант". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Но в сети ходят слухи, что это скорее всего было решение французского клуба из-за недовольства игрой полузащитника.
Маркиньос присоединился к "Нанту" летом после того, как провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в "Норвич Сити".
В этом сезоне Лиги 1 Бразилец провел 7 матчей, в которых отыграл 150' минут.
Marquinhos has been recalled from his loan spell at Ligue 1 side FC Nantes ????— Arsenal (@Arsenal) January 12, 2024
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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