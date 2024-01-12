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Вест Хэм отдал своего форварда в аренду в Уиком Уондерерс

Англия

Гидеон Кадуа присоединился к своему товарищу по команде из Вест Хэма

Вест Хэм отдал своего форварда в аренду в Уиком Уондерерс

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"Вест Хэм" отдал своего нападающего Гидеона Кадуа в аренду "Уикому". Об этом клуб сообщает на официальном сайте.

Контракт рассчитан до конца этого сезона. Игрок присоединился к своему товарищу по команде из "Вест Хэма" Фредди Поттсу, который также выступает на правах аренды за "Уондеререрс".

Гидеон Кадуа в Премьер-Лиге 2 забил 4 гола и отдал 1 ассист в 10 матчах этого сезона.

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Источник:
Wycombe Wanderers
Опубликовал: Екатерина Власова
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