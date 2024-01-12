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Форвард МЮ присоединился к клубу английской Лиги 1 на правах аренды

Англия
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Джо Хьюгиль присоединился к Бертон Альбион

Форвард МЮ присоединился к клубу английской Лиги 1 на правах аренды

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джо Хьюгиль присоединился к "Бертон Альбион". Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт аренды рассчитан до конца этого сезона.

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В среду, 10 января, нападающий подписал новое соглашение с "МЮ", согласно которому он останется в клубе до 2026 года с возможностью продлить контракт еще на один год.

Джо Хьюгиль присоединился к "Юнайтед" из "Сандерленда" летом 2020 года. Он был частью команды, которая выиграла молодежный Кубок Англии два сезона назад.

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Манчестер Юнайтед Бертон Альбион
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Источник:
manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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