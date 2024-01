Форвард МЮ присоединился к клубу английской Лиги 1 на правах аренды

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джо Хьюгиль присоединился к "Бертон Альбион". Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт аренды рассчитан до конца этого сезона.

В среду, 10 января, нападающий подписал новое соглашение с "МЮ", согласно которому он останется в клубе до 2026 года с возможностью продлить контракт еще на один год.

Джо Хьюгиль присоединился к "Юнайтед" из "Сандерленда" летом 2020 года. Он был частью команды, которая выиграла молодежный Кубок Англии два сезона назад.

