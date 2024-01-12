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Форвард МЮ присоединился к клубу английской Лиги 1 на правах аренды
Джо Хьюгиль присоединился к Бертон Альбион
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джо Хьюгиль присоединился к "Бертон Альбион". Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
Контракт аренды рассчитан до конца этого сезона.
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В среду, 10 января, нападающий подписал новое соглашение с "МЮ", согласно которому он останется в клубе до 2026 года с возможностью продлить контракт еще на один год.
Джо Хьюгиль присоединился к "Юнайтед" из "Сандерленда" летом 2020 года. Он был частью команды, которая выиграла молодежный Кубок Англии два сезона назад.
???? Best wishes to @9JoeHugill who has today joined Burton Albion on loan for the remainder of the 2023/24 campaign.— Manchester United (@ManUtd) January 12, 2024
Go show them what you've got, Joe ????#MUFC || #MUAcademy
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