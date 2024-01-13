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Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.01.2024
Кризисные "сороки" против "горожан", выбираемых из этого кризиса
Фото: premierleague.com
Английская Премьер-лига, 21 тур
13 января, 19:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Крис Кавана
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Кондиции у сегодняшних соперников совсем разные, да и в таблице разрыв между ними немалый. “Ньюкасл” имеет длительную, как для участника группового этапа текущей ЛЧ, проигрышную серию в рамках АПЛ. В то же время "горожане" вернулись с триумфального Клубного чемпионата мира с таким же победоносным настроением, перенеся его на поле.
Новости Ньюкасла
“Сороки” завершили прошлый год и начали текущий ну очень неудачно. После вылета от “Челси” в Кубке лиги, они трижды подряд уступили в АПЛ. Однако если поражение против “Ливерпуля” (оно было 1 января) еще можно легко объяснить высшим уровнем соперника, то над нулем очков в поединках с “Лутоном” и “Ноттингем Форест” стоит задуматься.
Пока команда находится в середине турнирной таблицы. "Ньюкасл" идет на девятом месте с 11-очковым отрывом от "Манчестер Сити" и "Арсенала", занимающих третью и четвертую позиции соответственно. Единственным позитивом за последнее время является победа в дерби против “Сандерленда”. Этот матч Кубок Англии остался за подопечными Хау. Они разгромили команду Русина со счётом 3:0.
Кадры хозяев
Одной из основных (если не железно основной) проблем "сорок" является лазарет – он сильно переполнен. Сейчас там находятся девять игроков, большинство из которых – ключевые для Эдди Гау. Андерсен, Поуп, Уиллок, Таргетт, Манкильо, Жолинтон, Уилсон, Барнс точно не сыграют сегодня, Мерфи – под вопросом. Также нет Тонали, однако у него "другая причина".
Новости Манчестер Сити
Основное событие для Гвардиолы за последнее время – не пять побед подряд. Ключевым является возвращение Кевина де Брюйне из лазерета. И хотя испанский тренер скромно умаляет роль бельгийца в команде, чтобы придерживаться нейтральности среди своих подопечных, однако полузащитник – сверх-, сверхважная фигура в составе "горожан".
Де Брюйне принял участие в разгроме “Хаддерсфилда” в рамках Кубка лиги. Он вышел на замену и через 17 минут отличился ассистом. Это была вторая подряд сухая победа “горожан”. Кстати, только второй раз в этом сезоне команда Гвардиолы дважды в ряд сыграла "на ноль". Впервые было на недавнем клубном чемпионате мира, с которого и началась текущая пятиматчевая победная серия.
Кадры гостей
У "горожан" потерь меньше, но они все равно есть. Холанд пропустил последние восемь матчей команды и не факт, что сыграет сегодня. Аканджи травмировался в предыдущем матче и тоже его участие под вопросом. Точно не выйдут на поле "Сент Джеймс-Парк" Филлипс, Силва и Стоунс. Также 38-летний Карсон заболел, так что моральной поддержки со скамейки для запасных не будет.
Последние пять матчей Сандерленда и Ньюкасла
Последние пять встреч хозяев
- 06.01. Сандерленд – Ньюкасл 0:3 (Кубок Англии)
- 01.01. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (АПЛ)
- 26.12. Ньюкасл – Ноттингем 1:3 (АПЛ)
- 23.12. Лутон – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
- 19.12. Челси – Ньюкасл 2:1 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)
- 30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 27.12. Эвертон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 22.12. Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0 (КЧС)
- 19.12. Урава – Манчестер Сити 0:3 (КЧС)
Последние пять личных встреч между соперниками
27.08.23. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)
19.08.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
04.03.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)
21.08.22. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)
08.05.22. Манчестер Сити – Ньюкасл 5:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43 - 18
|45
|2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43 - 27
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|12
|4
|3
|45 - 21
|40
|4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37 - 20
|40
|5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42 - 29
|39
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|10
|4
|6
|33 - 30
|34
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|8
|7
|5
|38 - 33
|31
|8
|Манчестер Юнайтед
|20
|10
|1
|9
|22 - 27
|31
|9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39 - 29
|29
|10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34 - 31
|28
|11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30 - 31
|28
|12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28 - 35
|25
|13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28 - 35
|24
|14
|Кристал Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22 - 29
|21
|15
|Ноттингем Форест
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26 - 31
|19
|17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24 - 28
|16
|18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24 - 38
|16
|19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20
|Шеффилд Юнайтед
|20
|2
|3
|15
|15 - 49
|9
Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Сити
Прогноз матча Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football
В этом сезоне команды дважды играли между собой. В обоих случаях было преимущество "Сити", но коллективы одержали по одной минимальной победе. Сегодня "Ньюкасл" также будет играть от обороны (за предыдущие два матча против "горожан" – 12 ударов), а "Сити" кружить вокруг чужой штрафной до первого гола. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,8).
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