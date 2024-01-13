У Холанда тяжелое восстановление. Он вернется минимум через несколько недель

Нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Голанд проходит тяжелое восстановление от травмы. Как заявил главный тренер команды Пеп Гвардиола, норвежец "испытал немного неудачи" во время своего лечения повреждения ноги.

Испанец добавил, что у форварда будет шанс возобновить кондиции во время паузы в АПЛ, которая в “Сити” состоится с 13 по 26 января. Тогда команда отправится на сборы в теплые края.

“С ним все хорошо. Может быть, он перезапустится в Абу-Даби, и, надеюсь, в конце этого месяца он будет готов…”, - сказал Гвардиола.

Холанд пропустил последние восемь матчей МС. В последний раз он играл еще 6 декабря в поединке чемпионата против "Астон Виллы".

На счету норвежца в этом сезоне 19 голов и пять ассистов в 22 матчах во всех турнирах.