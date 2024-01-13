АПЛ. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3. Джокер де Брюйне вырвал волевую победу для гостей

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крис Кавана

После предыдущего матча футболисты "Манчестер Сити" выбрали капитана. Начинал этот сезон с повязкой Кевин де Брюйне, но вылетел в первом же туре АПЛ. Уокер на правах вице-капитана временно заменил бельгийца, однако по возвращении полузащитника Гвардиола провел новое голосование. В этот раз победил Кайл. Сегодня именно эти два футболиста приняли участие в каждом из пяти голов в матче. Особенно качели удались у защитника.

Через несколько минут игры в статусе полноценного капитана Уокера травмировал основного голкипера гостей Эдерсона. Довольно обычный игровой (но жесткий) эпизод, после которого бразилец поплыл. Он попытался продолжить матч, но чуть не привез гол в свои ворота. Ортега появился на поле уже на восьмой минуте.

Правда, свою не слишком хорошую игру Уокер перекрыл голевой передачей. На 26-й минуте Кайл с правого фланга прострелил точно в ногу Силви. Бернарду сыграл по всей красе: пятой перевел мяч в ворота. Впоследствии сегодняшний капитан "Сити" снова наступил на черную полосу.

Через две минуты из зоны Уокера "Ньюкасл" забил два гола. Сначала Кайл проспал забегание Исаака, который реализовал классный заброс от Гимараэса. Впоследствии Гордон расшатал правого бека “Сити” и пробил точно под правую стойку. Ортеги ни в одном случае шансов практически не было.

Первый тайм в целом оказался очень ударным. Еще два момента имел Исаак, дважды спасал Дубравка. Но после перерыва голкиперу хозяев пришлось потрудиться гораздо больше. Гвардиола снова выписал своим подопечным в раздевалке по самое "не хочу".

Где-то Дубравка опять спасал, где Альвареса подводила реализация. Все было довольно однообразно. Однако на 69-й минуте на поле появился Кевин Де Брюйне. Он пропустил 18 туров АПЛ, но на него это не повлияло. Бельгиец сразу же перевернул игру.

Прошло пять минут после появления на поле, как Кевин сравнял счет. Де Брюйне бильярдным дальним ударом пробил под левую стойку. Дубравка здесь уже выручить не смог.

Кевин – это полузащитник из другой планеты. Когда он вышел на поле, начал постоянно находить свободные зоны и для себя, и партнеров. 100% джокер. Тем более, джокер, который кроме гола еще и ассист на свой счет записал. Де Брюйне отдал прекрасный пас из глубины точно на Бобба. Но и игру 20-летнего норвежца следует отметить: он технически обработал мяч и обыграл голкипера. Еще один джокер, который помог одержать волевую победу за свои 10 минут на поле.

“Ливерпуль” оглянулся после финального свистка: “Сити” находится на втором месте и отстает всего на два очка. "Ньюкасл" опустился на 10-ю позицию. Серия из четырех подряд поражений в АПЛ дала о себе знать.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 2:3

Голы: Исаак 35, Гордон 37 – Силва 26, де Брюйне 74, Бобб 90+1

Ньюкасл: Дубравка – Трипьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстофф, Гимараес, Майли – Альмирон, Исак, Гордон (Холл 86)

Манчестер Сити: Эдерсон (Ортега 8) – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Ковачич, Родри – Силва (Де Брюйне 69), Фоден, Доку (Бобб 90+1) – Альварес

Предупреждения: Гимараес 21 – Родри 45+4, Силва 55