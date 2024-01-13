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Чемпионский дух. Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3. Обзор матча и видео голов
Ньюкасл - Манчестер Сити ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Основным событием этого поединка стало возвращение Кевина де Брюйне. Бельгийский полузащитник впервые после возвращения в АПЛ после травмы показывает мастер-класс по организации атак. Сначала хавбек забил гол, на который ему понадобилось менее пяти минут, а позже отдал гениальную передачу на победный гол Бобба, который кстати стал первым для юноши в Премьер-лиге.
"Сороки" имели хорошие шансы на победу сегодня, однако КДБ нарушил все планы подопечным Эдди Гау.
Английская Премьер-лига, 21 тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 2:3
Голы: Исак 35, Гордон 37 - Силва 26, де Брюйне 74, Бобб 90+1
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