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Чемпионский дух. Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Ньюкасл - Манчестер Сити ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Чемпионский дух. Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Основным событием этого поединка стало возвращение Кевина де Брюйне. Бельгийский полузащитник впервые после возвращения в АПЛ после травмы показывает мастер-класс по организации атак. Сначала хавбек забил гол, на который ему понадобилось менее пяти минут, а позже отдал гениальную передачу на победный гол Бобба, который кстати стал первым для юноши в Премьер-лиге.

"Сороки" имели хорошие шансы на победу сегодня, однако КДБ нарушил все планы подопечным Эдди Гау.

Английская Премьер-лига, 21 тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 2:3
Голы: Исак 35, Гордон 37 - Силва 26, де Брюйне 74, Бобб 90+1

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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