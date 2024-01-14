Мак Аллистер: Надеюсь, в конце сезона мы отпразднуем несколько трофеев

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер рассказал об обстановке внутри команды.

"У нас очень опытные игроки, и у нас с ними очень хорошие отношения, и это очень помогает добиваться многого. Конечно, мы на полпути и пока ничего не выиграли, поэтому мы должны проходить игру за игрой. Надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать несколько трофеев", — сказал Мак Аллистер.