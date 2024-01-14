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Мак Аллистер: Надеюсь, в конце сезона мы отпразднуем несколько трофеев

Англия

Полузащитник мерсисайдцев о команде в этом сезоне

Мак Аллистер: Надеюсь, в конце сезона мы отпразднуем несколько трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер рассказал об обстановке внутри команды.

"У нас очень опытные игроки, и у нас с ними очень хорошие отношения, и это очень помогает добиваться многого. Конечно, мы на полпути и пока ничего не выиграли, поэтому мы должны проходить игру за игрой. Надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать несколько трофеев", — сказал Мак Аллистер.

Напомним, "Ливерпуль" занимает первое место в АПЛ, набрав 45 очков.

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Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
ФК Ліверпуль
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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