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Мак Аллистер: Надеюсь, в конце сезона мы отпразднуем несколько трофеев
Полузащитник мерсисайдцев о команде в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер рассказал об обстановке внутри команды.
"У нас очень опытные игроки, и у нас с ними очень хорошие отношения, и это очень помогает добиваться многого. Конечно, мы на полпути и пока ничего не выиграли, поэтому мы должны проходить игру за игрой. Надеюсь, в конце сезона мы сможем отпраздновать несколько трофеев", — сказал Мак Аллистер.
Напомним, "Ливерпуль" занимает первое место в АПЛ, набрав 45 очков.
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Источник:ФК Ліверпуль
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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