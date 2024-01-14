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Вернер: В АПЛ играть очень весело
Нападающий отличился в дебютном матче за новый клуб
Новичок "Тоттенхэма" Тимо Вернер сыграл дебютный поединок. Он вышел в стартовом составе на матч с "Манчестер Юнайтед". Игрок провел на поле 80 минут, за которые успел оформить ассист.
Игра завершилась вничью 2:2, а Вернер дал комментарий относительно своего дебюта.
Во-первых, я очень рад вернуться. Здесь играть очень весело. Вы видите, что сегодня это лучшая лига с темпом и игрой. Мне понравилось очень многое. Одно очко, но в следующие несколько дней я смогу больше тренироваться с ребятами, и все пойдет лучше.
Играть за новый клуб на этом стадионе против "Юнайтед" - это всегда немного нервы. Ты стараешься наслаждаться этим.
То, что я вижу, и то, что тренеры и игроки сделали для меня за последние несколько дней, было невероятным. Меня сразу включили. Я хочу играть на нашем стадионе.
Следующий поединок "Тоттенхэм" ждет 26 января в Кубке Англии с "Манчестер Сити".
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