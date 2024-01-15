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Эрик тен Хаг рассказал подробности о начале проблем Санчо в МЮ

Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед рассказал о ситуации с Санчо

Эрик тен Хаг рассказал подробности о начале проблем Санчо в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, в какой момент в клубе у нападающего Джейдона Санчо начались проблемы.

"Проблемы возникли после подписания, еще за год до моего прихода. У нас были проблемы на протяжении всего времени, поэтому можно сказать, что его пребывание в клубе пока нельзя назвать успешным.

Теперь он возвращается в дортмундскую "Боруссию". Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Недавно игрок вернулся на правах аренды в дортмундскую "Боруссию", где выступал ранее.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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