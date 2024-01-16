Астон Вилла договорилась о подписании молодого защитника Црвены Звезды

"Астон Вилла" договорилась о подписании талантливого правого защитника "Црвена Звезда" Косты Недельковича. Об этом сообщает Sky Sports.

Трансферная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

Ожидается, что Неделькович останется в аренде у сербского клуба, чтобы он получал регулярное игровое время.

Коста Неделькович в сербский СуперЛиге сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.

Читайте такжеЧелси может подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы