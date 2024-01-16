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Астон Вилла договорилась о подписании молодого защитника Црвены Звезды

Англия
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Коста Неделькович присоединится к Астон Вилле

Астон Вилла договорилась о подписании молодого защитника Црвены Звезды

FK Crvena zvezda

Новина українською

"Астон Вилла" договорилась о подписании талантливого правого защитника "Црвена Звезда" Косты Недельковича. Об этом сообщает Sky Sports.

Трансферная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

Ожидается, что Неделькович останется в аренде у сербского клуба, чтобы он получал регулярное игровое время.

Коста Неделькович в сербский СуперЛиге сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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