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Астон Вилла договорилась о подписании молодого защитника Црвены Звезды
Коста Неделькович присоединится к Астон Вилле
FK Crvena zvezda
"Астон Вилла" договорилась о подписании талантливого правого защитника "Црвена Звезда" Косты Недельковича. Об этом сообщает Sky Sports.
Трансферная стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.
Ожидается, что Неделькович останется в аренде у сербского клуба, чтобы он получал регулярное игровое время.
Коста Неделькович в сербский СуперЛиге сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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