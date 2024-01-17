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Ньюкасл запросил информацию о Киммихе, игрок Баварии не хочет покидать клуб зимой
Летом 28-летний игрок может быть открыт к уходу
lequipe
"Ньюкасл" связался с "Баварией" и запросил информацию о доступности полузащитника Йозуа Киммиха, однако сам футболист не хочет покидать мюнхенский клуб этой зимой, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк.
По информации источника, летом 28-летний игрок может быть открыт к уходу, а "Бавария" готова будет провести переговоры. Действующий контракт немецкого футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Киммиха в 75 млн евро.
В нынешнем сезоне Йозуа провел 12 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За "Баварию" Киммих играет с 2015 года.
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