Ньюкасл запросил информацию о Киммихе, игрок Баварии не хочет покидать клуб зимой

"Ньюкасл" связался с "Баварией" и запросил информацию о доступности полузащитника Йозуа Киммиха, однако сам футболист не хочет покидать мюнхенский клуб этой зимой, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк.

По информации источника, летом 28-летний игрок может быть открыт к уходу, а "Бавария" готова будет провести переговоры. Действующий контракт немецкого футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Киммиха в 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Йозуа провел 12 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За "Баварию" Киммих играет с 2015 года.