  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл запросил информацию о Киммихе, игрок Баварии не хочет покидать клуб зимой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл запросил информацию о Киммихе, игрок Баварии не хочет покидать клуб зимой

Англия

Летом 28-летний игрок может быть открыт к уходу

Ньюкасл запросил информацию о Киммихе, игрок Баварии не хочет покидать клуб зимой

lequipe

Новина українською

"Ньюкасл" связался с "Баварией" и запросил информацию о доступности полузащитника Йозуа Киммиха, однако сам футболист не хочет покидать мюнхенский клуб этой зимой, сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк.

По информации источника, летом 28-летний игрок может быть открыт к уходу, а "Бавария" готова будет провести переговоры. Действующий контракт немецкого футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Киммиха в 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Йозуа провел 12 матчей в рамках чемпионата Германии, забил один гол и сделал три результативные передачи. За "Баварию" Киммих играет с 2015 года.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль заинтересован в переходе защитника Челси
yellow-arrow
Официально: Бенфика арендовала защитника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов предложить Реалу 130 млн фунтов за трансфер Винисиуса
Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
cfbayern
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости