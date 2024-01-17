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"Я свободен!". Лидер Брентфорда отреагировал на завершение восьмимесячной дисквалификации
Айвен Тоуни возвращается к игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 20 января, нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни сможет сыграть свой первый матч с мая прошлого года.
Тоуни был отстранен Футбольной Ассоциацией на восемь месяцев за свою игру на ставках. В прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 20 голов в АПЛ.
17 января дисквалификация Тоуни завершилась, о чем нападающий не забыл сообщить в своих соцсетях.
January 17, 2024
Тоуни часто становится персонажем трансферных слухов, в частности форварда связывают с "Арсеналом".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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