Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм заинтересован в подписании основного хавбека Челси
Челси не готов прощаться с Конором Галлахером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" заинтересован в подписании полузащитника "Челси" Конора Галлахера.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
23-летний футболист стал основным игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне. Поэтому вряд ли "синие" захотят потерять одного из своих звездных игроков.
У Конора контракт с клубом действует до июня 2025 года. В этом сезоне АПЛ Галлахер сыграл 20 матчей и отдал 4 ассиста.
Читайте такжеВулверхэмптон хочет арендовать форварда Челси
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2024 в 20:07
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Медведев: Существование Украины будет поводом для нападения России и через 10, и через 50 лет
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- На высоком уровне. Обнародованы оценки Миколенко за матч с Астон Виллой
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1