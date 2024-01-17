Тоттенхэм заинтересован в подписании основного хавбека Челси

"Тоттенхэм" заинтересован в подписании полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

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23-летний футболист стал основным игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне. Поэтому вряд ли "синие" захотят потерять одного из своих звездных игроков.

У Конора контракт с клубом действует до июня 2025 года. В этом сезоне АПЛ Галлахер сыграл 20 матчей и отдал 4 ассиста.