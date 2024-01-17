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Тоттенхэм заинтересован в подписании основного хавбека Челси

Англия
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Челси не готов прощаться с Конором Галлахером

Тоттенхэм заинтересован в подписании основного хавбека Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" заинтересован в подписании полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

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23-летний футболист стал основным игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне. Поэтому вряд ли "синие" захотят потерять одного из своих звездных игроков.

У Конора контракт с клубом действует до июня 2025 года. В этом сезоне АПЛ Галлахер сыграл 20 матчей и отдал 4 ассиста.

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Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2024 в 20:07
лучший игрок на данный момент
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.01.2024 в 20:07
лучший игрок на данный момент
Ответить
0
0

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