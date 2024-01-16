Вулверхэмптон хочет арендовать форварда Челси

"Вулверхэмптон" хочет арендовать нападающего "Челси" Армандо Брою. Об этом сообщает издание Guardian.

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22-летний футболист выходил на поле в стартовом составе лишь семь раз. Он является вторым номером после Николя Джексона в атаке "Челси".

Армандо Броя в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.