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Вулверхэмптон хочет арендовать форварда Челси
Армандо Броя может временно покинуть Челси
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Вулверхэмптон" хочет арендовать нападающего "Челси" Армандо Брою. Об этом сообщает издание Guardian.
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22-летний футболист выходил на поле в стартовом составе лишь семь раз. Он является вторым номером после Николя Джексона в атаке "Челси".
Армандо Броя в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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