Официально: Брентфорд арендовал защитника Тоттенхэма

"Брентфорд" подписал защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт аренды рассчитан до конца этого сезона и нет опции выкупа игрока.

Регилон первую половину этого сезона играл за "МЮ" на правах аренды. Он провел 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

Серхио присоединился к "Тоттенхэму" в 2020 году. Он перешел из мадридского "Реала" за 30 миллионов евро.