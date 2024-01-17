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Официально: Брентфорд арендовал защитника Тоттенхэма

Англия

Контракт действует до конца этого сезона

Официально: Брентфорд арендовал защитника Тоттенхэма

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"Брентфорд" подписал защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт аренды рассчитан до конца этого сезона и нет опции выкупа игрока.

Регилон первую половину этого сезона играл за "МЮ" на правах аренды. Он провел 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

Серхио присоединился к "Тоттенхэму" в 2020 году. Он перешел из мадридского "Реала" за 30 миллионов евро.

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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Источник:
brentford fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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