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Официально: Брентфорд арендовал защитника Тоттенхэма
Контракт действует до конца этого сезона
"Брентфорд" подписал защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
Контракт аренды рассчитан до конца этого сезона и нет опции выкупа игрока.
Регилон первую половину этого сезона играл за "МЮ" на правах аренды. Он провел 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
Серхио присоединился к "Тоттенхэму" в 2020 году. Он перешел из мадридского "Реала" за 30 миллионов евро.
Welcome to Brentford, Sergio Reguilón! ✍️???????? pic.twitter.com/9MKpV23e6Q— Brentford FC (@BrentfordFC) January 17, 2024
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Источник:brentford fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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