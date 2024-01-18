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Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии
Своих соперников узнали украинские футболисты
17 января состоялись переигровки матчей 1/32 финала Кубка Англии-2023/24, по итогам которых определились все участники 4-го раунда турнира.
"Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Астон Виллы", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Суонси Николая Кухаревича. "Эвертон" Виталия Миколенко встретится на своем поле против "Лутона".
Пары 1/16 финала:
- "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
- "Челси" – "Астон Вилла"
- "Ливерпуль" – "Норвич"
- "Фулхэм" - "Ньюкасл"
- "Ньюпорт Каунти" – "Манчестер Юнайтед"
- "Уотфорд" – "Саутгемптон"
- "Блэкберн" - "Рексгем"
- "Борнмут" – "Суонси"
- "Вест Бромвич" – "Вулверхэмптон"
- "Бристоль Сити" – "Ноттингем Форест"
- "Лестер" – "Бирмингем"
- "Шеффилд Уэнсдей" – "Ковентри"
- "Ипсвич" – "Мэйдстон Юнайтед"
- "Лидс" – "Плимут"
- "Эвертон" – "Лутон"
- "Шеффилд Юнайтед" – "Брайтон"
Матчи состоятся в период с 25 по 28 января.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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