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Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

Англия

Своих соперников узнали украинские футболисты

Определились все пары 1/16 финала Кубка Англии

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17 января состоялись переигровки матчей 1/32 финала Кубка Англии-2023/24, по итогам которых определились все участники 4-го раунда турнира.

"Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Астон Виллы", "Борнмут" Ильи Забарного примет "Суонси Николая Кухаревича. "Эвертон" Виталия Миколенко встретится на своем поле против "Лутона".

Пары 1/16 финала:

  • "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
  • "Челси" – "Астон Вилла"
  • "Ливерпуль" – "Норвич"
  • "Фулхэм" - "Ньюкасл"
  • "Ньюпорт Каунти" – "Манчестер Юнайтед"
  • "Уотфорд" – "Саутгемптон"
  • "Блэкберн" - "Рексгем"
  • "Борнмут" – "Суонси"
  • "Вест Бромвич" – "Вулверхэмптон"
  • "Бристоль Сити" – "Ноттингем Форест"
  • "Лестер" – "Бирмингем"
  • "Шеффилд Уэнсдей" – "Ковентри"
  • "Ипсвич" – "Мэйдстон Юнайтед"
  • "Лидс" – "Плимут"
  • "Эвертон" – "Лутон"
  • "Шеффилд Юнайтед" – "Брайтон"

Матчи состоятся в период с 25 по 28 января.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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