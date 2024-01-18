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Мак Алистер: Я хочу играть за Ливерпуль как можно дольше
Алексис рассказал о своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Алексис Мак Алистер рассказал, что хочет играть за "Ливерпуль" как можно дольше.
"Я хочу играть за "Ливерпуль" много лет! Мне очень нравится моя жизнь в этом клубе, надеюсь, я останусь здесь надолго".
Напомним, что Мак Алистер присоединился к "красным" из "Брайтона" летом прошлого года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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