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Мак Алистер: Я хочу играть за Ливерпуль как можно дольше

Англия
Обновлено

Алексис рассказал о своем клубе

Мак Алистер: Я хочу играть за Ливерпуль как можно дольше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Алексис Мак Алистер рассказал, что хочет играть за "Ливерпуль" как можно дольше.

"Я хочу играть за "Ливерпуль" много лет! Мне очень нравится моя жизнь в этом клубе, надеюсь, я останусь здесь надолго".

Напомним, что Мак Алистер присоединился к "красным" из "Брайтона" летом прошлого года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

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Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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