Мак Алистер: Я хочу играть за Ливерпуль как можно дольше

Полузащитник Алексис Мак Алистер рассказал, что хочет играть за "Ливерпуль" как можно дольше.

"Я хочу играть за "Ливерпуль" много лет! Мне очень нравится моя жизнь в этом клубе, надеюсь, я останусь здесь надолго".

Напомним, что Мак Алистер присоединился к "красным" из "Брайтона" летом прошлого года. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.