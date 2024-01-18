Тоттенхэм отправил в аренду своего защитника в клуб Чемпионшипа

"Тоттенхэм" отправил в аренду своего защитника Джафета Танганга в клуб Чеппионшипа "Миллволл".

Контракт рассчитан до конца этого сезона. Соглашение не имеет опции выкупа игрока. Поэтому 24-летний защитник в июне вернется в "Шпор".

Джафет Танганг с 10 лет выступает за "Тоттенхэм". 24 сентября 2019 года дебютировал в основном составе команды.