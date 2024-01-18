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Тоттенхэм отправил в аренду своего защитника в клуб Чемпионшипа
Джафет Танганг в июне вернется в свой клуб
"Тоттенхэм" отправил в аренду своего защитника Джафета Танганга в клуб Чеппионшипа "Миллволл".
Контракт рассчитан до конца этого сезона. Соглашение не имеет опции выкупа игрока. Поэтому 24-летний защитник в июне вернется в "Шпор".
Джафет Танганг с 10 лет выступает за "Тоттенхэм". 24 сентября 2019 года дебютировал в основном составе команды.
???? He's here!#Millwall— Millwall FC (@MillwallFC) January 18, 2024
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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