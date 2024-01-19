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Переговоры по переходу Перишича из Тоттенхэма в Хайдук находятся на завершающей стадии
Лондонцы готовы отпустить футболиста в аренду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры по переходу хорватского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Ивана Перишича в "Хайдук" продолжаются полным ходом и находятся на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
По информации источника, "Тоттенхэм" готов отпустить футболиста в аренду до конца сезона. Также сообщается, что Перишич очень хочет вернуться в команду из Сплита, чтобы войти в историю клуба.
В сентябре прошлого года стало известно, что 34-летний футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена. Сроки возвращения Перишича пока что неизвестны.
Напомним, Перишич является воспитанником "Хайдука". Хорватский футболист перешел в "Тоттенхэм" из "Интера" летом 2022 года. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €4 млн.
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