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Травма хавбека вынуждает Кристал Пэлас выйти на трансферный рынок
Клуб собирается приобрести полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что клуб планирует подписать центрального полузащитника в январе.
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"Шейк Омар Дукуре выбыл из-за травмы - это ухудшает нашу кадровую ситуацию. Без сомнения, нам нужно обратить внимание на позицию полузащитника и укрепить ее".
"Кристал Пэлас" занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 21 балл по итогам 20 туров.
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