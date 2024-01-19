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Травма хавбека вынуждает Кристал Пэлас выйти на трансферный рынок

Англия
Обновлено

Клуб собирается приобрести полузащитника

Травма хавбека вынуждает Кристал Пэлас выйти на трансферный рынок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон признался, что клуб планирует подписать центрального полузащитника в январе.

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"Шейк Омар Дукуре выбыл из-за травмы - это ухудшает нашу кадровую ситуацию. Без сомнения, нам нужно обратить внимание на позицию полузащитника и укрепить ее".

"Кристал Пэлас" занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 21 балл по итогам 20 туров.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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