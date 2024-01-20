Артета: Исходя из статистических, данных Арсенал - на вершине

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о форме команды:

"Если вы изучите все статистические данные, то увидите, что "Арсенал" находится на вершине. Но реальность такова, что мы выиграли недостаточно матчей. Это похоже на луковицу. Первый уровень, второй уровень… нам нужно докопаться до сути, чтобы понять, что заставляет нас выигрывать или проигрывать"

Также на вопрос является ли "Арсенал" лучшим в лиге во всем, кроме завершения атак, он ответил:

"Если посмотреть на это с этой точки зрения, объективно на то, что мы производим, ответ однозначно — да".

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Кристал Пэласа" матч начнется в 14:30, сайт UA-Футбол проведет прямую трансляцию матча.