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Варди пришёл на тренировку Лестера в костюме Человека-Паука
Весёлый пранк от нападающего лисов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лестера" Джейми Варди был в веселом настроении в четверг, и решил надеть костюм "Человека-Паука" во время тренировки команды.
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"With great power comes great responsibility." - Jamie Vardy ????️ ???? pic.twitter.com/W9xHl0e3K9— Leicester City (@LCFC) January 17, 2024
Жертвой розыгрыша нападающего сборной Англии стал Клод Пюэль.
Варди спрятался за кустом, а затем неожиданно выскочил перед бывшим тренером "лисов". Судя по реакции, французский специалист хорошо воспринял шутку от своего бывшего подопечного.
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