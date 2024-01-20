Варди пришёл на тренировку Лестера в костюме Человека-Паука

Нападающий "Лестера" Джейми Варди был в веселом настроении в четверг, и решил надеть костюм "Человека-Паука" во время тренировки команды.

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"With great power comes great responsibility." - Jamie Vardy ????️ ???? pic.twitter.com/W9xHl0e3K9 — Leicester City (@LCFC) January 17, 2024

Жертвой розыгрыша нападающего сборной Англии стал Клод Пюэль.

Варди спрятался за кустом, а затем неожиданно выскочил перед бывшим тренером "лисов". Судя по реакции, французский специалист хорошо воспринял шутку от своего бывшего подопечного.