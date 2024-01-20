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Варди пришёл на тренировку Лестера в костюме Человека-Паука

Англия
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Весёлый пранк от нападающего лисов

Варди пришёл на тренировку Лестера в костюме Человека-Паука

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Лестера" Джейми Варди был в веселом настроении в четверг, и решил надеть костюм "Человека-Паука" во время тренировки команды.

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Жертвой розыгрыша нападающего сборной Англии стал Клод Пюэль.

Варди спрятался за кустом, а затем неожиданно выскочил перед бывшим тренером "лисов". Судя по реакции, французский специалист хорошо воспринял шутку от своего бывшего подопечного.

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Джейми Варди
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