  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Разозлились из-за последних неутешительных результатов. Арсенал - Кристал Пэлэс 5:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разозлились из-за последних неутешительных результатов. Арсенал - Кристал Пэлэс 5:0. Видео голов и обзор матча

Англия

Арсенал - Кристал Пэлас ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Разозлились из-за последних неутешительных результатов. Арсенал - Кристал Пэлэс 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Арсенал

Новина українською

Лондонский "Арсенал", после четырех последних неудачных матчей, сокрушил у себя дома "Кристал Пэлас". Канониры забили 5 мячей: по голу от Габриэла и Троссара, дубль Мартинелли и автогол Гендерсона.

"Арсенал" поднялся на 3-е место АПЛ. Следующий матч они сыграют 30 января против "Ноттингема".

АПЛ, 21-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Арсенал" - "Кристал Пэлас" 5:0
Голы: Габриэл (11), Гендерсон (37, автогол), Троссар (59), Мартинелли (90+4, 90+5)

По теме
yellow-arrow
Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
FourFourTwo: Бартон - самый ненавистный человек в футболе
yellow-arrow
Варди пришёл на тренировку Лестера в костюме Человека-Паука
Арсенал (Лондон) обзор матчей АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости