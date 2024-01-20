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Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный ждет в гости лидера чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" Ильи Забарного, который набрал просто невероятный ход, прерванный одним поражением на стадионе "Тоттенхэма", сейчас является очень уверенной командой, которой не страшны даже большие авторитеты.
"Ливерпуль" однозначно является таким авторитетом, это лидер чемпионата, который последний раз в рамках АПЛ проигрывал еще 30 сентября. Наверное, даже ничья в таком матче будет для "вишен" большим достижением.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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