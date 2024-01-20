Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Борнмут" Ильи Забарного, который набрал просто невероятный ход, прерванный одним поражением на стадионе "Тоттенхэма", сейчас является очень уверенной командой, которой не страшны даже большие авторитеты.

"Ливерпуль" однозначно является таким авторитетом, это лидер чемпионата, который последний раз в рамках АПЛ проигрывал еще 30 сентября. Наверное, даже ничья в таком матче будет для "вишен" большим достижением.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 21 января.

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