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Ньюкасл согласен только на продажу нападающего Каллума Уилсона. Известные подробности
Атлетико Мадрид в раздумьях
Getty Images
"Ньюкасл" отказал "Атлетико Мадрид" в аренде их нападающего Каллума Уилсона. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщается в источнике, "Ньюкасл" готов рассмотреть предложение "Атлетико Мадрид" только если они заходят купить 31-летнего англичанина. Причиной такого решения стало финансовые проблемы "сорок".
Напомним, за этот сезон Каллум Уилсон сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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