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Ньюкасл согласен только на продажу нападающего Каллума Уилсона. Известные подробности

Англия
Обновлено

Атлетико Мадрид в раздумьях

Ньюкасл согласен только на продажу нападающего Каллума Уилсона. Известные подробности

Getty Images

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"Ньюкасл" отказал "Атлетико Мадрид" в аренде их нападающего Каллума Уилсона. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается в источнике, "Ньюкасл" готов рассмотреть предложение "Атлетико Мадрид" только если они заходят купить 31-летнего англичанина. Причиной такого решения стало финансовые проблемы "сорок".

Напомним, за этот сезон Каллум Уилсон сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.

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Ньюкасл Каллум Уилсон
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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