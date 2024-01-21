  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мэр Удине предлагает Меньяну звание почетного гражданина города
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мэр Удине предлагает Меньяну звание почетного гражданина города

Англия

В знак извинения за вчерашнее

Мэр Удине предлагает Меньяну звание почетного гражданина города

Фото: football-italia.net

Новина українською

Вчера, во время игры "Удинезе" - "Милан", голкипер Майк Меньян подвергся расистским оскорблениям от болельщиков команды-хозяйки. Из-за этого "Милан" даже покинул поле во время первого тайма. Через некоторое время игроки вернулись.

Читайте такжеМатч Удинезе – Милан приостанавливался из-за расистских выкриков в адрес лидера россонери

Мэр Удине Альберто Феличе Де Тони обратился к Меньяну в Instagram с извинениями за определенную часть жителей города. Также, Де Тони предложил французу получить звание почетного гражданина Удине.

Наш город для всех. Удине не является расистским и имеет долгую историю гостеприимства. Вот почему я лично пригласил Меньяна в Удине, чтобы вместе осуществить конкретные инициативы, посвященные молодежи, при поддержке Миланского фонда. Буду предлагать городскому совету также предоставить ему звание почетного гражданина по этому случаю.

Я был глубоко ранен тем, что произошло вчера, и именно по этой причине я хочу выразить солидарность Удине, фриульцам и болельщикам Удинезе, которые не чувствуют себя представленными тем, что произошло вчера. Наши ценности не могут быть унижены несколькими людьми, ослепленными расизмом. Поэтому то, что произошло прошлой ночью, должно стать переломным моментом в борьбе с любыми видами дискриминации. Удине имеет долгую историю гостеприимства, солидарности, взаимного уважения, которые невозможно поставить под сомнение ни одним безумным жестом.

Сам клуб Udinese Calcio всегда доказывал, что он мультикультурный и инклюзивный. Фриули является символом солидарности и внимания к другим. Все вместе мы еще раз это докажем.


Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже осудил действия болельщиков и сделал заявление о возможном введении автоматического поражения для команды, фаны которой проявили расизм.

"Милан" в знак поддержки Меньяна и в ответ на расистские оскорбления решил "замолчать" в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Забарный сыграет с первых минут против Ливерпуля
yellow-arrow
Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма
yellow-arrow
Армандо Броя может покинуть Челси на правах аренды в этом месяце
Удинезе Милан Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Alberto Felice De Toni
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости