Мэр Удине предлагает Меньяну звание почетного гражданина города

Вчера, во время игры "Удинезе" - "Милан", голкипер Майк Меньян подвергся расистским оскорблениям от болельщиков команды-хозяйки. Из-за этого "Милан" даже покинул поле во время первого тайма. Через некоторое время игроки вернулись.

Мэр Удине Альберто Феличе Де Тони обратился к Меньяну в Instagram с извинениями за определенную часть жителей города. Также, Де Тони предложил французу получить звание почетного гражданина Удине.

Наш город для всех. Удине не является расистским и имеет долгую историю гостеприимства. Вот почему я лично пригласил Меньяна в Удине, чтобы вместе осуществить конкретные инициативы, посвященные молодежи, при поддержке Миланского фонда. Буду предлагать городскому совету также предоставить ему звание почетного гражданина по этому случаю. Я был глубоко ранен тем, что произошло вчера, и именно по этой причине я хочу выразить солидарность Удине, фриульцам и болельщикам Удинезе, которые не чувствуют себя представленными тем, что произошло вчера. Наши ценности не могут быть унижены несколькими людьми, ослепленными расизмом. Поэтому то, что произошло прошлой ночью, должно стать переломным моментом в борьбе с любыми видами дискриминации. Удине имеет долгую историю гостеприимства, солидарности, взаимного уважения, которые невозможно поставить под сомнение ни одним безумным жестом. Сам клуб Udinese Calcio всегда доказывал, что он мультикультурный и инклюзивный. Фриули является символом солидарности и внимания к другим. Все вместе мы еще раз это докажем.



Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже осудил действия болельщиков и сделал заявление о возможном введении автоматического поражения для команды, фаны которой проявили расизм.

"Милан" в знак поддержки Меньяна и в ответ на расистские оскорбления решил "замолчать" в социальных сетях.