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АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:4. Пошло только во втором тайме

Англия
Обновлено

"Вишенки" потерпели второе подряд поражение в чемпионате

АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:4. Пошло только во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Эндрю Медли

После продолжительной удачной серии в АПЛ "Борнмут" дважды подряд споткнулся. В прошлом туре "вишенки" уступили "Тоттенхэму", а теперь "сгорели" "Ливерпулю". И вроде все-таки было под контролем сегодня, но только до перерыва.

“Ливерпуль” очевидно был более активным. Однако не хватало впереди креатива. "Борнмут" играл в обороне слаженно и надежно. То же можно сказать и о защите "мерсисайдцев": ван Дейк выделялся особенно.

Однако, разница в том, что гости свою прекрасную игру в обороне перенесли и на второй тайм. А “Борнмут” пропустил через несколько минут после перерыва. Провалилась опорная зона и Забарный поднялся чуть выше вперед. Через две передачи в зону украинца вбежал Нуньес и в касание реализовал передачу Жоты. Первый шанс для уругвайца в матче, и он его использовал. Невероятно.

"Борнмут" сразу же огрызнулся. Клюйверт пробил с линии штрафной, а мяч после рикошета он ван Дейка чуть не улетел в створ ворот. Впоследствии Алиссон ошибся при выходе из ворот, но сумел исправить свою неудачу, прекрасно сыграв корпусом против вышеупомянутого Клюйверта.

"Ливерпуль" тоже атаковал не меньше, а потом начал забивать еще. На 70 минуте Жота из пределов штрафной прошил голкипера после передачи Гакпо. Спустя еще девять минут примерно из той же зоны португалец оформил дубль. Три результативных действия от Диогу сегодня.

Арбитр компенсировал восемь минут до второго тайма этого поединка. При счете 0:3 даже наставник "Борнмута" удивился. Возможно для того, чтобы вишенки забили гол престижа. Брукс получил настоящий подарок от соперника, но не смог реализовать выход один на один. Нуньес же свой второй шанс в матче использовал: отклеился от Забарного и замкнул навес с правого фланга.

Неудачный второй тайм для украинца. Собственно, как и для всей обороны "Борнмута". Если Клопп нашел правильные слова в перерыве к своим подопечным, Ираола, как оказалось, не смог это сделать.

Тем не менее, “Борнмут” все равно идет на 12 месте. А "Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать.

"Борнмут" – "Ливерпуль" 0:4

Голы: Нуньес 49, 90+3, Жота 70, 80

Борнмут: Нето – Ааронс, Забарный, Мефам, Хилл (Келли 55) – Кук (Биллинг 84), Кристи – Синистерра (Скотт 55), Клюйверт (Брукс 69), Тавернье – Соланке (Мур 84)

Ливерпуль: Алиссон – Брэдли (Кларк 83), Конате, ван Дейк, Гомес – Эллиот (Гравенберх 64), Макалистер, Джонс (Бек 83) – Жота (К. Гордон 90+4), Нуньес, Диас (Гакпо 64)

Предупреждения: Кук 61 – Брэдли 67, Нуньес 90+7

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.01.2024 в 20:42
Команди різного класу... Забарний двічі схибив... Не доборовся / завалив суперника в центрі поля, не встиг за Нуньєсом. Утім матч не провалив!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.01.2024 в 20:42
Команди різного класу... Забарний двічі схибив... Не доборовся / завалив суперника в центрі поля, не встиг за Нуньєсом. Утім матч не провалив!
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