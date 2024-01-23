Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Мидлсбро: Он самый важный

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий поединок против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка английской лиги.

"Это самый важный матч сезона, потому что это наш доступ к финалу. Чтобы победить, мы должны выглядеть убедительно. Возможность сыграть в финале и выиграть его - хороший стимул. Мне нравятся такие испытания. Этот матч действительно важен, потому что это возможность выиграть трофей".