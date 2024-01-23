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Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Мидлсбро: Он самый важный
Тренер Челси высказался о матче полуфинала Кубка английской лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий поединок против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка английской лиги.
"Это самый важный матч сезона, потому что это наш доступ к финалу. Чтобы победить, мы должны выглядеть убедительно. Возможность сыграть в финале и выиграть его - хороший стимул. Мне нравятся такие испытания. Этот матч действительно важен, потому что это возможность выиграть трофей".
Поединок "Челси - Мидлсбро" состоится сегодня, 23 января, в 22:00 по киевскому времени
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