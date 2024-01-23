  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Мидлсбро: Он самый важный
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Мидлсбро: Он самый важный

Англия

Тренер Челси высказался о матче полуфинала Кубка английской лиги

Почеттино прокомментировал предстоящий матч против Мидлсбро: Он самый важный

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий поединок против "Мидлсбро" в полуфинале Кубка английской лиги.

"Это самый важный матч сезона, потому что это наш доступ к финалу. Чтобы победить, мы должны выглядеть убедительно. Возможность сыграть в финале и выиграть его - хороший стимул. Мне нравятся такие испытания. Этот матч действительно важен, потому что это возможность выиграть трофей".

Поединок "Челси - Мидлсбро" состоится сегодня, 23 января, в 22:00 по киевскому времени

Читайте такжеТоттенхэм заинтересован в подписании основного хавбека Челси
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл отклонил новое предложение Баварии по трансферу их защитника
yellow-arrow
Бавария улучшила свое предложение Ньюкаслу, чтобы подписать их основного защитника
yellow-arrow
Челси – Мидлсбро. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Маурисио Почеттино Мидлсбро Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости