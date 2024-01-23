Кубок Лиги. Челси – Мидлсбро 6:1 (общ. 6:2). Мудрик и компания отправляются в финал

После неожиданного поражения на "Риверсайде" со счетом 0:1, Маурисио Почеттино попал под невероятное давление, где-то были отголоски о том, что аргентинца могут уволить, если он не сможет пройти низшелиговую команду в двухматчевом противостоянии. Накануне встречи Маурисио заявил, что это его самый важный матч в качестве тренера "Челси", ведь это борьба за выход в финал, за путевку на "Уэмбли".

Вообще у лондонцев было достаточно мотивации, чтобы с более чем серьезным настроем подходить к противостоянию с "Мидлсбро". И они это показали не только словом, но и делом. С самого начала хозяева забрали мяч под контроль и из-за низкой линии обороны соперника и откровенной тактики на отбой от Майкла Каррика, создавать что-то было непросто, впрочем не невозможно.

Первый спорный момент был уже на 10-й минуте, когда Бен Чилуэлл едва не забил после классного заброса от Тьяго Силвы, тогда Том Гловер просто снес флангового защитника "синих", но арбитр не увидел там нарушения правил, поэтому игра продолжилась. Через несколько минут Мойзес Кайседо нашел классным пасом Стерлинга, который, избежав офсайда, вошел в штрафную и прострелил на Армандо Брою, уже выбивая мяч из-под ног у албанца, Хаусон закатил круглого в собственные ворота. И счет по итогам двухматчевого противостояния стал равным.

После этого Роджерс имел неплохой момент для того, что снова вывести свою команду вперед после розыгрыша с углового, но Джордже Петрович был явно против. И это был единственный момент у гостей за весь первый тайм. А "Челси" продолжил свое наступление и на 29-й минуте Дисаси хорошо подключился к атаке, получил пас пяткой от Стерлинга и прострелил вдоль, круглый транзитом через Брою попал к Энцо Фернандесу, который уверенно забил гол в верхний угол ворот. 2:0 и наконец лондонцы впереди по двум матчам.

Все, что происходило дальше, можно охарактеризовать как "Мидлсбро явно поплыл". Сначала в середине поля мяч перехватил Аксель Дисаси и после стремительной атаки он замкнул передачу от Стерлинга с фланга, это 3:0. А через несколько минут Коул Палмер обокрал Барласера у собственной штрафной и легко отправил круглого в дальний угол ворот. 4:0 и все вопросы были сняты.

Отдельно следует поговорить о Михаиле Мудрике, который сегодня вышел в старте и провел на поле 45 минут. Украинец явно выпадал из игры. Вообще в команде было двое игроков, которые выглядели максимально неуверенно и чужеродно сегодня - это Мудрик и Броя. Много потерь от Михаила, почти без точных передач с продвижением мяча, несколько неудачных попыток пойти в обыгрыш и на этом все от нашего соотечественника. А, еще была желтая за споры с главным арбитром. Уже после перерыва на поле вместо него вышел Нони Мадуэке.

Во втором тайме все происходило так, как того можно было ожидать. Одни не могли, а другие — не хотели. "Мидлсбро" отчаянно бросился спасать мертвый матч, а "синие" спокойно играли по счету, без особых усилий и с периодическими выходами в атаки.

В одном из таких выходов Конор Галлахер прекрасно разобрался с соперником на фланге и выкатил идеальный пас на ногу Кулу Палмеру, которого не успел накрыть никто из оппонентов. Удар и одно касание от экс-игрока "Манчестер Сити" и это пятый гол в воротах Гловера. Вряд ли стоит в чем-то обвинять голкипера сегодня, несмотря на такое количество пропущенных голов. А через несколько минут Нони Мадуэке получил неплохой пас перед штрафной площадкой, ворвался туда и после замаха пробил в дальний угол. Ван ден Берг подправил траекторию и в итоге круглый залетел от него, однако этот гол, почти наверняка, запишут именно на Мадуэке, ведь мяч изначально летел в створ ворот. 6:0.

Под конец основного времени болельщики "Мидлсбро" получили шанс хотя бы немного попраздновать, ведь после контратаки Морган Роджерс очень красивым ударом в дальний угол забил гол престижа своей команды. Хоть какое-то утешение для тех, кто приехал в Лондон.

Мы можем лишь констатировать факт: "Челси" гораздо сильнее, чем "Мидлсбро" (еще бы, учитывая финансы и нынешнее положение обеих команд). Именно более сильная команда проходит дальше и будет играть на "Уэмбли" в финале Кубка Английской Лиги. Кто же составит им компанию? Скорее всего, "Ливерпуль", который завтра будет играть ответный матч против "Фулхэма". Первую игру мерсисайдцы уже выиграли, остался последний шаг.

Кубок Английской Лиги, Полуфинал (ответный матч)

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Челси" — "Мидлсбро" 6:1 (общ. 6:2)

Голы: Хаусон (15, автогол), Фернандес (29), Дисаси (36), Палмер (42, 77), Мадуэке (81) — Роджерс (88)

"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл (Гилхрист, 65) — Кайседо (Чуквуэмека, 72), Фернандес — Стерлинг (Каслдайн, 85), Палмер, Мудрик (Мадуэке, 46) — Броя (Галлахер, 65)

"Мидлсбро": Гловер — ван ден Берг, Фрай, Кларк, Энгель — Хаусон (О'Брайен, 70), Барласер, Форсс (Дейкстил, 46), Куркс (Гилберт, 89) — Хекни, Роджерс

Предупреждения: Мудрик (12), Силва (53) — Крукс (40), ван ден Берг (64)