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Нападающий МЮ выбыл из строя на 10 недель
Полоса неудач француза продолжается
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перенес операцию на паху.
???? @AnthonyMartial has completed successful surgery to address a groin complaint.— Manchester United (@ManUtd) January 24, 2024
We wish Anthony a speedy recovery and look forward to his return ❤️#MUFC
По данным официальной пресс-службы клуба, француз пропустит около 10 недель.
Напомним, что к "манкунианцам" Марсьяль присоединился в 2015 году. Последний раз 28-летний форвард появлялся на поле в прошлом году в домашнем матче "МЮ" против "Борнмута" (0:3).
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