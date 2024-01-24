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Нападающий МЮ выбыл из строя на 10 недель

Англия

Полоса неудач француза продолжается

Нападающий МЮ выбыл из строя на 10 недель

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перенес операцию на паху.

По данным официальной пресс-службы клуба, француз пропустит около 10 недель.

Напомним, что к "манкунианцам" Марсьяль присоединился в 2015 году. Последний раз 28-летний форвард появлялся на поле в прошлом году в домашнем матче "МЮ" против "Борнмута" (0:3).

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Антони Марсьяль
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