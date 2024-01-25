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Тренер Астон Виллы Унаи Эмери сообщил о травме форварда

Англия

Джон Дуран выбыл на несколько дней

Тренер Астон Виллы Унаи Эмери сообщил о травме форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери сообщил о травме нападающего Джона Дурана.

"В последнем матче против "Эвертона" он получил травму. В течение следующих недель он не будет играть".

Ранее сообщалось, что "Челси" может попытаться осуществить трансфер нападающего, но "синие" никогда не присылали письменного или устного предложения.

Джон Дуран в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Челси (Лондон) Джон Дуран
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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