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Тренер Астон Виллы Унаи Эмери сообщил о травме форварда
Джон Дуран выбыл на несколько дней
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери сообщил о травме нападающего Джона Дурана.
"В последнем матче против "Эвертона" он получил травму. В течение следующих недель он не будет играть".
Ранее сообщалось, что "Челси" может попытаться осуществить трансфер нападающего, но "синие" никогда не присылали письменного или устного предложения.
Джон Дуран в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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