Тренер Астон Виллы Унаи Эмери сообщил о травме форварда

Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери сообщил о травме нападающего Джона Дурана.

"В последнем матче против "Эвертона" он получил травму. В течение следующих недель он не будет играть".

Ранее сообщалось, что "Челси" может попытаться осуществить трансфер нападающего, но "синие" никогда не присылали письменного или устного предложения.

Джон Дуран в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.