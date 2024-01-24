Тьяго Силва – о своем будущем: Моя карьера почти закончилась

Защитник "Челси" Тьяго Силва поделился планами на будущее. Он сообщил, что еще не принял решение, но осознает, что его игровое время заканчивается.

"У меня нет планов на будущее. В "Челси" тоже пока ничего не планирую. Мы знаем, что моя карьера почти закончилась, но это еще не конец. Я еще могу играть".