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Тьяго Силва – о своем будущем: Моя карьера почти закончилась
Защитник Челси поделился своими планами
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Тьяго Силва поделился планами на будущее. Он сообщил, что еще не принял решение, но осознает, что его игровое время заканчивается.
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"У меня нет планов на будущее. В "Челси" тоже пока ничего не планирую. Мы знаем, что моя карьера почти закончилась, но это еще не конец. Я еще могу играть".
Тьяго Силва в Премьер-Лиге провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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