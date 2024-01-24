  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тьяго Силва – о своем будущем: Моя карьера почти закончилась
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Силва – о своем будущем: Моя карьера почти закончилась

Англия
Обновлено

Защитник Челси поделился своими планами

Тьяго Силва – о своем будущем: Моя карьера почти закончилась

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Тьяго Силва поделился планами на будущее. Он сообщил, что еще не принял решение, но осознает, что его игровое время заканчивается.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"У меня нет планов на будущее. В "Челси" тоже пока ничего не планирую. Мы знаем, что моя карьера почти закончилась, но это еще не конец. Я еще могу играть".

Тьяго Силва в Премьер-Лиге провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.

Читайте такжеФулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 24.01.2024
По теме
yellow-arrow
МЮ отказался продлевать контракт со своим форвардом
yellow-arrow
Арсенал может осуществить трансфер форварда Болоньи
yellow-arrow
Два топ-клуба Премьер-лиги заинтересовались хавбеком Баварии
Тьяго Силва Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости