Кубок Англии. Борнмут – Суонси 5:0. Вишни не заметили гостей из Уэльса

Накануне этого матча Андони Ираола призвал своих подопечных показать мощный старт. Он вспомнил о том, как команды Премьер-лиги нередко слабо начинают матчи против соперников из Чемпионшипа и подобного в исполнении своих игроков испанский специалист видеть не хотел. Кажется, "вишни" прекрасно поняли слова тренера и сделали ровно то, чего от них и требовали.

В стартовом составе сегодня оказался Илья Забарный, для которого эта встреча, наверное, стала одним из самых легких матчей за всю английскую карьеру. А все благодаря его партнерам, которые показали настоящие хищнические инстинкты на чужой половине поля. Места в стартовом составе для еще одного украинца, Николая Кухаревича, не нашлось, он был только на скамейке запасных в составе валлийской команды.

Хозяева поля не стали ждать и полетели забивать уже с первой секунды. Погром начался на 7-й минуте, когда Дэвид Брукс выполнял подачу после штрафного удара и нашел на дальней штанге Ллойда Келли, которого никто не прикрывал. Красивый удар от Келли и первый гол для защитника "Борнмута" с 2021 года, с чем его можно и поздравить.

Далее именно Илья Забарный начал красивую атаку классным пасом на правый фланг на Дэвида Брукса, который ворвался в штрафную и прострелил точно на ногу Алексу Скотту, а тот спокойно забил второй гол своей команды. Через несколько мгновений "Суонси", что называется, поплыли, ведь начали ошибаться в очень простых ситуациях на собственной половине поля. После очередной потери Алекс Скотт отдал пас на Синистерру, который после небольшого смещения пробил точно в дальний угол ворот бедного Фишера. 3:0.

Валлийцы на это смогли ответить одним неплохим ударом из-за пределов штрафной площади в исполнении Лиама Каллена, но с ним справился Марк Траверс. До конца тайма подопечные Ираолы отправили в ворота соперника еще два гола. Сначала Дэвид Брукс решил не отдавать партнеру на пустые ворота, а самому пробивать из отличной позиции, а затем наконец забил главный герой нынешнего "Борнмута" Доминик Соланке: удар в касание от англичанина и это неприличные 5:0 на табло.

Уже после перерыва Ираола решил поберечь Соланке и Келли, заменив их на Киффера Мура и Милоша Керкеза. "Борнмут" очевидно перешел в более экономный режим, ведь результат они уже получили, оставалось лишь спокойно довести эту встречу до логического завершения и праздновать выход в 1/8 финала Кубка Англии.

Несколько быстрых и непринужденных атак от "Борнмута", моменты для взятия ворот у Тваернье и Мура, впрочем больше забитых голов мы так и не увидели. А гости, которые оставили Николая Кухаревича неиспользованной заменой, просто не знали что делать с этим соперником, их атаки выглядели бесцветно, им явно не хватало энергии.

Вот такая мощная победа от "Борнмута" вместе с Забарным. Даже домашние болельщики не видели смысла сидеть до конца игры и часть из них покинула трибуны уже после первого тайма. Красиво и уверенно, "вишни" шагают дальше.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Борнмут" — "Суонси" 5:0

Голы: Келли (7), Скотт (10), Синистерра (14), Брукс (35), Соланке (44)

"Борнмут": Траверс — Хилл (Килкенни, 57), Забарный, Сенеси, Келли (Керкез, 46) — Кук, Кристи — Брукс (Тавернье, 71), Скотт (Сади, 83), Синистерра — Соланке (Мур, 46)

"Суонси": Фишер — Эшби (Паттерсон, 77), Вуд, Нотон, Гамфрис — Граймс, Аллен (Купер, 68), Фултон — Каллен (Лисса, 76), Йейтс, Патино (Боласи, 57)

Предупреждения: Соланке (45), Скотт (79) — Вуд (6), Эшби (63), Аллен (66), Фултон (76)