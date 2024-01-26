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Агбонлахор - о 65 млн фунтов за Хавертца: Артета лишил Арсенал титула, очень глупо потратив деньги

Англия

Габриэль раскритиковал трансфер Кая в Арсенал

Агбонлахор - о 65 млн фунтов за Хавертца: Артета лишил Арсенал титула, очень глупо потратив деньги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансфер Кая Хавертца в "Арсенал".

"Я думаю, что самое большое, что раздражает болельщиков "Арсенала" и о чем Артета пожалеет, - это то, что он потратил большую часть своего трансферного бюджета на Хавертца.

Он не был ответом. Сейчас у них могло бы быть 65 миллионов фунтов, чтобы приобрести такого нападающего, как Айвен Тоуни. Это им дорого обойдется.

У них есть Виейра, у них есть Смит-Роу, которые, вероятно, лучше Хавертца на той же позиции. Так что, на мой взгляд, Артета лишил "Арсенал" титула, очень глупо потратив деньги", - сказал бывший форвард "Астон Виллы".

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Арсенал (Лондон) Кай Хавертц
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Источник:
talksport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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