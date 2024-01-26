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Кубок Англии: Шеффилд Уэнсдей спасся от поражения. Бристоль Сити и Ноттингем Форест играют вничью
Боевая ничья между командами
Getty Images / Global Images Ukraine
26 января состоялись поединки "Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Уэнсдей" против "Ковентри" в рамках четвертого круга Кубка Англии.
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В первом тайме "Бристоль Сити" и "Ноттингем Форест" обменялись желтыми карточками - по две на каждую команду. Во второй части матча тренеры начали использовать замены, а игроки не создавали голевых моментов.
На 45' минуте "Ковентри" забивает гол сопернику и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме игроки обеих команд получили горчичники, а вскоре "Шеффилд Уэнсдей" выравнивает счет - 1:1.
"Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест" 0:0
"Шеффилд Уэнсдей" - "Ковентри" 1:1
Голы: В. Торп (45'), Д. Гассама (84')
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