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Кубок Англии: Шеффилд Уэнсдей спасся от поражения. Бристоль Сити и Ноттингем Форест играют вничью

Англия
Обновлено

Боевая ничья между командами

Кубок Англии: Шеффилд Уэнсдей спасся от поражения. Бристоль Сити и Ноттингем Форест играют вничью

Getty Images / Global Images Ukraine

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26 января состоялись поединки "Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Уэнсдей" против "Ковентри" в рамках четвертого круга Кубка Англии.

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В первом тайме "Бристоль Сити" и "Ноттингем Форест" обменялись желтыми карточками - по две на каждую команду. Во второй части матча тренеры начали использовать замены, а игроки не создавали голевых моментов.

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На 45' минуте "Ковентри" забивает гол сопернику и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме игроки обеих команд получили горчичники, а вскоре "Шеффилд Уэнсдей" выравнивает счет - 1:1.

"Бристоль Сити" - "Ноттингем Форест" 0:0

"Шеффилд Уэнсдей" - "Ковентри" 1:1
Голы: В. Торп (45'), Д. Гассама (84')

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Шеффилд Уэнсдей Бристоль Сити Ноттингем Форест
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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