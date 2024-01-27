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Манчестер Сити впервые за 600+ минут забил в гостевом матче против Тоттенхэма

Англия

И впервые Гвардиола победил на новом стадионе "шпор"

Манчестер Сити впервые за 600+ минут забил в гостевом матче против Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во вчерашнем матче Кубка Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" прервалось сразу несколько отрицательных серии "горожан".

Гол Аке на 88 минуте встречи стал для МС первым за 622 минуты у выездных поединках против "шпор". В последний раз в лондонском поединке между этими командами забивал Рияд Марез 29 октября 2018 года, а с того момента в команде Гвардиолы осталось всего шесть игроков. Всего "горожанам" для этого понадобилось более сотни ударов.

Также испанский тренер впервые победил на новом стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стедиум". В предыдущих пяти матчах он потерпел пять поражений с общим счетом 7:0.

Для "Сити" эта победа стала седьмой подряд. В последний раз "горожане" теряли очки в матче 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас" 16 декабря. Следующий поединок подопечные Гвардиолы проведут 31 января против “Бернли”.

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