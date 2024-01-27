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"Хаби Алонсо лучший вариант": Джейми Каррагер о преемнике Клоппа

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Все сватают Алонсо в Ливерпуль

"Хаби Алонсо лучший вариант": Джейми Каррагер о преемнике Клоппа

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Джейми Каррагер поделился кто, по его мнению, лучшая замена Юргену Клоппу в "Ливерпуле".

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Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал кого он считает лучшим кандидатом на должность главного тренера "мерсисайдцев" после того, как отойдет Юрген Клопп. А именно речь идет о Хаби Алонсо

"Хаби Алонсо лучший вариант для "Ливерпуля". Хаби Алонсо соответствует всем требованиям ведь он знает клуб и город, в свое время он был обожаем болельщиками. В Бундеслиги, он показал свое мастерство".

Напомним, Хаби Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года. В этом сезоне, на текущий момент "Байер" занимает первое место, пока что "Байер" не проиграл ни один матч.

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Джейми Каррагер Ливерпуль
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Источник:
https://www.telegraph.co.uk/football/2024/01/26/jamie-carragher-thank-you-jurgen-klopp-liverpool-vacuum/
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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